Нардеп неоднократно попадал в скандальные ситуации, путая праздники и цены.

Народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа" за скандальную поездку в Таиланд. Как известно, согласно решению СНБО чиновникам запрещается покидать Украину в частных целях.

Однако это не первый "зашквар", в который попал нардеп Тищенко. УНИАН собрал все нашумевшие ситуации экс-"слуги".

Тищенко и сало за 50 гривень

Однажды Тищенко попал в скандал, заявив, что не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривен, а сало - 50. И все это - на столичном Бессарабском рынке.

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Журналисты побывали на столичном Бессарабском рынке и узнали, насколько реальные цены на продукты отличаются от тех, которые недавно озвучил Тищенко.

После этого на украинских рынках начали троллить "слугу" Тищенко. Так, наряду с обычными ценами они начали добавлять те, о которых говорил нардеп.

С салом у него оказались "особые отношения". Тищенко себя назвал "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".

Тищенко и скандалы с коллегами

В 2021 году Тищенко напал с кулаками на своего коллегу Александра Куницкого в столовой Верховной Рады. По словам нардепа Александра Дубинского, причиной стало то, что Куницкий якобы уличил Тищенко в коррупции на аттестации моряков.

Позже скандальный нардеп пытался стянуть с парламентской трибуны Гео Лероса. Это произошло во время выступления Лероса в Верховной Раде, во время которого он критиковал деятельность Офиса президента. После этого в "Слуге народа" допустили исключение Тищенко из фракции за драку с Леросом.

Однако история на этом не закончилась. Позже ГБР сообщило, что в Telegram-каналах появилось видео, на которых запечатлено "лицо, внешне похожее на Гео Лероса". Он хотел уплатить деньги за имитацию нападения на себя ради создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Впоследствии Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными.

Кроме того, у Тищенко произошли публичные разборки с коллегой Марьяной Безуглой.

Все началось с того, что Безуглая опубликовала фото Николая Тищенко, где он с вновь назначенным судьей Конституционного суда Ольгой Совгирею в зале парламента. Она заявила, что судья ему ничего не "порешает". Тищенко ответил шуткой, что нардепка "не в его вкусе и она найдет себе принца".

Стоит добавить, что Безуглая предложила выгнать Тищенко из фракции за скандал с бронежилетами.

"Поведение нардепа не претерпело принципиальных изменений и в последние месяцы. Так, уже после полномасштабной агрессии РФ против нашей страны Николай передал территориальной обороне Святошинского района Киева бронежилеты 1983 года из Германии, которые оказались непригодными для использования, не имели никаких документов и насквозь простреливались. ... Подобные поступки не просто дискредитируют партию и наносят ей наглядной ущерб, но и представляют опасность жизни наших защитников", - акцентирует она.

Тищенко и поздравления с праздниками

Кроме того, депутат путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии. Также он оконфузился, когда поздравил избирателей с Пасхой вместо Рождества Христова.

Тищенко попал в неловкую ситуацию с поздравлением С Днем соборности. Он вспомнил только часть Украины. Впоследствии он сменил свой пост.

Ресторан "Велюр"

В выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля 2020 года говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

Летом "Велюр" снова попал в скандал, нарушив ограничения Кабмина по работе в ночное время суток. Сам нардеп не смог объяснить почему его ресторан игнорирует карантин.

Уже в следующем году Тищенко снова решил проигнорировать карантинные ограничения и решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской. Однако на этот раз мероприятие устроили в ресторане отеля Fairmont. При этом условия локдауна в Киеве запрещали работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

За что Тищенко выгнали из "Слуги народа"

Как ранее сообщал УНИАН, журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата от "Слуги народа" Тищенко. Сам он заявил, что в "командировке" и проводит титаническую работу". Нардеп пожаловался , что фракция якобы сама обязала народных избранников "пахать 24/7".

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не командировал и командировочные распоряжения в Таиланд не подписывал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Тищенко будет уволен с должности заместителя председателя и исключен из состава фракции.

В то же время, сам Тищенко утверждает, что "высшие руководители" и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия знали о его поездке в Азию.

Заметим, Николай Тищенко был избран по мажоритарному округу №219 (Киев, Святошинский район). Соответственно, после исключения из фракции его нельзя автоматически лишить депутатского мандата.

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