Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неловкую ситуацию, поздравляя украинцев с праздником.
Об этом свидетельствуют правки текстового сообщения на странице "слуги" в Facebook.
Тищенко поздравил украинцев с Днем соборности, однако корректное поздравление удалось автору сообщения не с первого раза.
В одной из старых правок, сохраненных в истории Facebook, говорится: "С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья. Продолжаем сшивать Украину вместе".
Однако впоследствии отредактированное сообщение на странице нардепа исчезло. Зато появилось другое – с прикрепленным фото Тищенко.
Также депутат путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.
Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".
В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.