Сообщение с ошибкой авторы публикации уже удалили, но сохранились скриншоты.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неловкую ситуацию, поздравляя украинцев с праздником.

Об этом свидетельствуют правки текстового сообщения на странице "слуги" в Facebook.

Тищенко поздравил украинцев с Днем соборности, однако корректное поздравление удалось автору сообщения не с первого раза.

В одной из старых правок, сохраненных в истории Facebook, говорится: "С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья. Продолжаем сшивать Украину вместе".

Однако впоследствии отредактированное сообщение на странице нардепа исчезло. Зато появилось другое – с прикрепленным фото Тищенко.

Также депутат путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".

В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

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