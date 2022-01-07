Сообщение с ошибкой авторы публикации уже удалили, но сохранились скриншоты.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неприятную ситуацию. Вместо поздравить избирателей с Рождеством Христовым депутат поздравлял их с Пасхой.

Соответствующий пост появился на странице нардепа в Facebook.

После путаницы с праздниками автор текста удалил сообщение и опубликовал новый, очевидно, опасаясь, что история правок будет доступна пользователям соцсети.

Фото предыдущего поста с ошибкой подписчики "слуги" выложили в Telegram.

На сделанном снимке размещена одна и та же фотография Тищенко с семьей и новогодней елкой, впрочем текст отличается как пожеланиями, так и подписью.

В первой заметке автор допустил ошибку - и поздравил украинцев с Воскресением Христа, а не его рождением.

У Тищенко неоднократно случалась путаница – то "слуга" праздновал годовщину Чернобыльской трагедии, то во время рабочего визита Закарпатья перепутал регион с Прикарпатьем.

Как писал УНИАН, Тищенко назвал себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала на Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".

В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

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