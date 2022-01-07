Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неприятную ситуацию. Вместо поздравить избирателей с Рождеством Христовым депутат поздравлял их с Пасхой.
Соответствующий пост появился на странице нардепа в Facebook.
После путаницы с праздниками автор текста удалил сообщение и опубликовал новый, очевидно, опасаясь, что история правок будет доступна пользователям соцсети.
Фото предыдущего поста с ошибкой подписчики "слуги" выложили в Telegram.
На сделанном снимке размещена одна и та же фотография Тищенко с семьей и новогодней елкой, впрочем текст отличается как пожеланиями, так и подписью.
В первой заметке автор допустил ошибку - и поздравил украинцев с Воскресением Христа, а не его рождением.
У Тищенко неоднократно случалась путаница – то "слуга" праздновал годовщину Чернобыльской трагедии, то во время рабочего визита Закарпатья перепутал регион с Прикарпатьем.
Как писал УНИАН, Тищенко назвал себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала на Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".
В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.