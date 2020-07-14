Под Николаевом задержали педофила, изнасиловавшего 13-летнюю девочку
В Новоодесском районе Николаевской области полицейские задержали насильника 13-летней девочки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение об изнасиловании поступило в полицию во вторник, 14 июля, около 3:00. Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что поздно ночью к их дому пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.
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Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока парень звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.
Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и назначили проведение необходимых экспертиз.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины «Изнасилование», санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проверяют информацию об изнасиловании полицейским несовершеннолетней.
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