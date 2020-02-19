По предварительной информации, полицейский якобы изнасиловал девочку, находившуюся в розыске.

В Одессе правоохранители проверяют информацию об изнасиловании полицейским несовершеннолетней.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, проверяется информация о том, что сотрудник полиции якобы изнасиловал девочку, находившуюся в розыске.

«Для выяснения обстоятельств руководство ГУНП назначило служебное расследование. На время его проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас проверка продолжается», - сообщили в главке.

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Как отмечается, по результатам проверки будет принято решение о дальнейшем пребывании полицейского на службе. В то же время о происшествии проинформированы представители Государственного бюро расследований, которые дадут правовую оценку действиям правоохранителя.

По неподтвержденным данным, на улице полицейский узнал несовершеннолетнюю (по фотографии), которая ранее была в розыске. Мужчина познакомился с ней и после совместной прогулки привел к себе домой, где совершил развратные действия.