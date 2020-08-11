На Николаевщине подросток изнасиловал 7-летнюю девочку

15-летний соседский парень затащил девочку в кусты и изнасиловал ее.

В Первомайске Николаевской области правоохранители задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Как сообщается, девочка рассказала отцу о том, что когда она играла на улице, 15-летний соседский парень затащил ее в кусты и совершил противоправные действия сексуального характера.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным полиции, предварительно начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 УК Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет». Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Сейчас следствие продолжается.

Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении злоумышленника будет принято законное решение.

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Екатерина Лиманская