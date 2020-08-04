В Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку

Педофил познакомился с ребенком с соцести, договорился о встрече, обещал свозить в Макдональдс, но вместо этого повез на съемную квартиру и изнасиловал.

Сумские прокуроры и полицейские в ходе спецоперации задержали преступника, который изнасиловал девятилетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как выяснилось, с извращенцем 9-летняя жительница Сумского района познакомилась в соцсети, они переписывались несколько дней и договорились о встрече. Преступник настаивал, чтобы ребенок ничего не рассказывал родителям. В пятницу, 31 июля он приехал за девочкой на собственном автомобиле и пообещал свозить в Макдональдс. Вместо этого злоумышленник отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

О факте преступления в полицию сообщила мама ребенка, это было в субботу, 1 августа.

Читайте такжеПод Николаевом задержали педофила, изнасиловавшего 13-летнюю девочку

Преступник продолжал писать девочке. Он договаривался с ней о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность педофила. В воскресенье, 2 августа его задержали в соседней области в порядке ст. 208 УПК Украины. 3 августа злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины.

Установлено, что извращенец проживает в Полтавской области, ему 31 год и он известный фотограф. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram