В столице сегодня вечером проходит первая репетиция военного парада, из-за чего движение в центре города ограничено.

Некоторые киевские водители выражают свое недовольство перекрытием дорог из-за первой репетиции военного парада, которая проходит в эти минуты в центре города.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный". Как известно, ограничение движения спровоцировало на столичных дорогах масштабные пробки - центр города фактически остановился.

На записи видно, как один из водителей ругает девушку-патрульную, которая не разрешает ему проехать по перекрытой дороге. При этом мужчина, находясь в неадекватном состоянии, активно использует нецензурную лексику. "Ты где бл**ь, работаешь? ... Ты шо, в натуре тупая?", - кричит он. Девушка в ответ спокойно объясняет ему, что движение по нужной ему дороге запрещено. Тот в ответ твердит, что опаздывает с семьей на поезд, который якобы отправляется через 15 минут. После он потребовал от девушки освободить ему дорогу, на что получил отказ.

"Обратная сторона парадов, репетиций и других перекрытий. У людей просто сдают нервы", - пишет автор публикации.

Репетиция парада в Киеве

Как сообщал УНИАН, всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц. Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. Помимо этого, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Автор: Иван Бойко