В Запорожской области мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, отправился курить.
Как рассказали в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 28-летнего жителя села Приморское Васильевского района госпитализировали в больницу Запорожья с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40%.
По информации местного издания 061.ua, мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там в доме он нашел бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.
Оказалось, что в бутылке был бензин. Однако мужчина был очень пьян и не заметил. В тяжелом состоянии пострадавшего забрали в отделение реанимации.
Правоохранители зарегистрировали информацию о произошедшем, проводится проверка.
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