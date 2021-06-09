В Титусвилле, штат Флорида, ссора из-за пульта от телевизора закончилась резней.
Полиция задержала 54-летнего Кристофера Глинна за то, что он порезал своего знакомого - Роберта Бейкера, пишет Fox 35 Orlando. Пострадавший остался жив.
Приехавшие на вызов правоохранители нашли Бейкера возле дома с ранами на руке и ноге. Глинн в этом время все еще находился в жилище: офицерам он сообщил, что не может выйти на улицу из-за своей инвалидности.
Войдя в квартиру, полицейские обнаружили Глинна на диване с мечом. Мужчина признался, что порезал Бейкера. Кроме того, по словам Глинна, если бы он лучше прицелился, то "выпотрошил" бы товарища.
По словам пострадавшего, они с Глинном поссорились, когда выпивали. Бейкер назвал того эгоистичным, потому что он не давал пульт от телевизора. Ссора обострилась, и в конечном итоге Глинн взялся за меч.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Германии полицейских вызвали для "разминирования" секс-игрушки
- В Одессе пассажир показал патрульному голый зад и получил - соцсети (фото)
- "Вступил в неравный бой": в Киеве мужчина эпично подрался с ковром и попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram