Приятель обвинил хозяина меча в эгоизме, потому что тот не давал ему пульт от телевизора.

В Титусвилле, штат Флорида, ссора из-за пульта от телевизора закончилась резней.

Полиция задержала 54-летнего Кристофера Глинна за то, что он порезал своего знакомого - Роберта Бейкера, пишет Fox 35 Orlando. Пострадавший остался жив.

Приехавшие на вызов правоохранители нашли Бейкера возле дома с ранами на руке и ноге. Глинн в этом время все еще находился в жилище: офицерам он сообщил, что не может выйти на улицу из-за своей инвалидности.

Войдя в квартиру, полицейские обнаружили Глинна на диване с мечом. Мужчина признался, что порезал Бейкера. Кроме того, по словам Глинна, если бы он лучше прицелился, то "выпотрошил" бы товарища.

По словам пострадавшего, они с Глинном поссорились, когда выпивали. Бейкер назвал того эгоистичным, потому что он не давал пульт от телевизора. Ссора обострилась, и в конечном итоге Глинн взялся за меч.

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Перевод: Катерина Комолова