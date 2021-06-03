В соцсети сообщают, что хозяева были пьяны.

В Житомире полиция начала расследование по факту жестокого обращения с собакой, которую выбросили из окна многоэтажки.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, инцидент произошел вечером 2 июня.

По свидетельствам очевидцев, жители квартиры в многоэтажке выбросили собаку из окна балкона на третьем этаже.

"Животное подобрали неравнодушные граждане и передали ветеринарам. Однако, несмотря на их усилия, собака погибла", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПятеро подростков изнасиловали 14-летюю девочку на кладбище в Бельгии и слили фото в сетьПредварительно, правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего житомирянина, жителя этого же многоквартирного дома.

Отмечается, что сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств события, предварительная правовая квалификация которого - ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. С мужчиной сейчас общаются правоохранители.

Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Жительница Житомира Вера Грищенко сообщила в Facebook, что до этого из этой квартиры выбросили кошек.

"Неадекватные хозяева в глубоко пьяном состоянии вчера на Крошне выбросили своего питомца, за то что он не вовремя сходил в туалет. По словам соседей, недавно был совсем другой щенок, до этого летало 4 кошки", - написала она.

Сообщается, что у животного были выбиты зубы, перелом пальцев на задней лапе, сильный удар грудной и брюшной полости.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская