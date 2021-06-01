Один из мужчин пнул ногой чужую собаку.

На территории жилого комплекса Комфорт Таун двое мужчин подрались из-за собак.

Видео опубликовал Типичный Киев.

На ролике видно, что шпиц без поводка подбегает к мужчине, который выгуливает бигля. Он дважды пинает собаку ногой.

После этого владелец шпица бьет мужчину поводком по спине. Между ними завязывается драка, в ходе которой бигль вырывается и убегает.

Читайте такжеОдесские таксисты подрались из-за клиента и попали на видеоВ какой-то момент к мужчинам подходит молодой человек и распыляет в их сторону газовый баллончик.

После этого они расходятся в разные стороны.

Стоит отметить, что после драки владелец шпица взял на поводок свою собаку.

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Автор: Людмила Жерновская