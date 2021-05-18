От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В Виннице полиция заявила о задержании водителя автомобиля Volkswagen Passat с явными признаками алкогольного опьянения.

Мужчина не мог стоять на ногах, ползал и просил, чтобы не вызвали полицию, сообщила пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. Признаки настолько явные, что их невозможно не заметить. Об этом водителю патрульным сообщили неравнодушные граждане. Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Муж очень просил очевидцев, чтобы они не вызвали полицию. Однако, каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем - нешуточная угроза для всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На 38-летнего водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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Автор: Александр Топчий