В Одесской области при столкновении двух иномарок погибли три человека (фото)

В результате аварии погибли водитель и пассажирка Volkswagen, а также местная жительница, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

5 мая в Любашевском районе Одесской области при столкновении двух иномарок погибли три человека, в том числе стоявшая на обочине женщина.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на автодороге Одесса-Киев возле села Троицкое произошло столкновение автомобилей Volkswagen и BMW.

Читайте такжеВ Винницкой области столкнулись два автомобиля: четверо погибших (фото, видео)

По предварительным данным, столкновение иномарок произошло в результате того, что водитель Volkswagen, выезжая из местного рынке, не уступил дорогу BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка Volkswagen, а также местная жительница, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.