Злоумышленник ранил в бедро оппонента, повредив артерию.

В Одессе мужчина зарезал товарища, с которым не поделил найденную на улице банковскую карту.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено вчера на проспекте Академика Глушко.

Между двумя пьяными мужчинами произошла ссора, причиной которой стала банковская карта – приятели нашли ее на улице и не смогли решить, кому она достанется.

Во время конфликта 29-летний злоумышленник ударил 41-летнего товарища ножом в бедро, повредив артерию. В результате мужчина скончался на месте от потери крови.

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Пока прохожие вызывали скорую помощь и полицию, злоумышленник скрылся. Правоохранители быстро задержали одессита недалеко от места происшествия.

По результатам предварительного расследования фигуранту сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с сыном ударил его ножом, в результате чего пострадавший скончался.

Автор: Лариса Козовая