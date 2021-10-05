За жестокое убийство в Киеве мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с сыном ударил его ножом, в результате чего пострадавший скончался.

Инцидент произошел в квартире на бульваре Шамо, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину 30-летнего сына.

Потерпевший успел выйти в коридор, там его увидела соседка и вызвала скорую помощь.

Врачи пытались реанимировать мужчину, но он умер.

Читайте такжеВ Киевской области подростка убило током во время рыбалки (фото)Правоохранители задержали 55-летнего киевлянина, а также изъяли у него нож.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале сентября в Голосеевском районе Киева в одной из квартир дома избили мужчину и ранили ножом. Пострадавшего доставили в больницу, и там он умер.

Авторы: Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк