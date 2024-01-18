В ГБР обращаются к гражданам, если кому-то известно о местонахождении близкого родственника бизнесмена, сообщить об этом правоохранительным органам.

Объявлен в розыск Романа Гринкевича - сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, чьи компании могли нанести государству 1,2 миллиарда гривен убытков.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини" сообщила советница ГБР Татьяна Сапьян.

"Вчера проводились ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", – подчеркнула Сапьян.

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Она сообщила, что близкий родственник львовского бизнесмена объявлен в розыск.

"Если вам известно о его месте пребывания сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал", – отметила она.

Также сказано, что 17 января пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

Дело Гринкевичей

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР – тот предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

30 декабря 2023 года Игорю Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс грн.

По данным ГБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не полностью или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков составляет 1,2 миллиарда гривен.

В Минобороны Украины заявили о расторжении контрактов с этими компаниями. Оборонное ведомство просит ГБР признать министерство потерпевшей стороной по делу закупок у Гринкевича.

18 января стало известно, что украинская художница Соня Морозюк решила разорвать помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала.

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