Принято решение расторгнуть контракт с "Трейд лайнс ритейл".

Министерство обороны Украины расторгло контракт с фирмой, поставлявшей продукты для армии и подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Речь идет о расторжении контракта на поставку продуктов из "Трейд лайнс ритейл".

В министерстве отмечают, что от ГБР узнали, что во время проведения досудебного расследования получены доказательства о том, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 года контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары.

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"Это повлекло Министерству обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривень, свидетельствуют данные ГБР", - отмечают в Минобороны.

Сказано, что в рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы этих компаний.

"В конце 2023 года одна из выше указанных компаний –" Трейд лайнс Ритейл " – на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продуктов по одному из 30 контрактов для ВСУ. Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта", - отмечают в Минобороны.

Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

Дело Гринкевича - подробности

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Пресс-служба ГБР сообщала, что они также разоблачены на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Установлено, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривень.

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