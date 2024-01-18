Она заявила, что получила от него всего два подарка – обещает их продать, а деньги передать на ВСУ.

Украинская художница Соня Морозюк решила разорвать помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала. Об этом она сообщила в соцсети.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", – написала она в Instagram.

Морозюк также заявила, что получила от Гринкевича только два подарка – обручальное кольцо и колье. Она пообещала их продать и передать средства на ВСУ.

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"Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе", – добавила она.

Реакция украинцев

В сети отреагировали на заявление художницы. Мемы и шутки не заставили себя долго ждать:

Дело Гринкевичей

В конце декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР – тот предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Известно, что компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды армии – сумма составляет более 1,5 млрд. Часть контрактов так и не выполнена, остальные – не в полном объеме или по завышенным ценам. Сумму убытков от схемы оценивают в 1 млрд грн.

В Минобороны Украины заявили о расторжении контрактов с этими компаниями. Оборонное ведомство просит ГБР признать министерство потерпевшей стороной по делу закупок у Гринкевича.

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