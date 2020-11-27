Через соцсеть молодые люди находили клиентов для наркотиков, развозили их по городу и раскладывали закладки.

В Николаеве полиция задержала группу таксистов-закладчиков.

Читайте такжеСБУ: благодаря активному сотрудничеству с ТИС, в 2020 году задержаны крупные партии наркотиков из Латинской АмерикиОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Мужчины занимались наркобизнесом, а тех, кто им мешал - наказывали.

Накануне в полицию обратилось двое пострадавших от подобных преступлений: на них напали, обстреляли, вывезли за город, требовали деньги, а потом бросили ранеными на дороге.

Полицейские обидчиков нашли: это трое таксистов от 20 до 30 лет. Через соцсеть молодые люди находили клиентов для наркотиков, развозили их по городу и раскладывали закладки.

Задержанные объяснили, что обстреляли потерпевших из-за того, что те забирали закладки прежде чем это делали клиенты. Теперь за наркоторговлю им грозит до 15 лет заключения.

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Автор: УНИАН