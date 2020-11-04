Стоимость изъятого кокаина, по ценам "черного рынка", составляет почти 15 миллионов гривень.

В Киеве правоохранители задержали с 5 килограммами кокаина гражданина России который находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 15 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержали 42-летнего мужчину в Голосеевском районе по подозрению в сбыте наркотиков. У него изъяли восемь расфасованных пакетиков с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок - это кокаин.

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"В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято около пяти килограммов порошкообразного вещества белого цвета, часть из которого уже была расфасована. Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина предоставил полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция открыла уголовное производство ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Александр Топчий