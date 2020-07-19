"Народный гнев": в Днепре отомстили мужчине, избившему девушку в маршрутке

На фото видно, как мужчина, похожий на участника вчерашнего инцидента, лежит на полу.

В Днепре неизвестные разыскали и избили мужчину, который вчера жестоко избил девушку в 101-й маршрутке.

Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает "Днепр оперативный" в Instagram.

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Так, на фотографии, опубликованной в социальной сети, видно, как мужчина, похожий на участника вчерашнего инцидента, лежит на полу.

«Народный гнев, наверное, самое серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки… прилег», - говорится в подписи к фото.

Предположительно, в результате "возмездия" пострадавший упал без сознания. На данный момент неизвестно, кто устроил самосуд.

Как сообщал УНИАН, в одной из маршруток Днепра в субботу несколько пенсионерок и неуравновешенный мужчина избили женщину.

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