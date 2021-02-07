В результате инцидента четыре человека попали в больницу.

В одном из сел Нововолынской территориальной общины мужчина с ножом напал на своих родственников. Пострадал также и правоохранитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель устроил "гонки" с копами и набросился на них при задержании (видео)Инцидент произошел вечером 6 февраля. На место происшествия отправился наряд группы реагирования патрульной полиции.

Прибыв по адресу, сотрудники полиции увидели, что один из участников драки держит в руках ножи. На законные требования полицейских прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, вместо этого начал наносить удары ножами своему брату и жене. Затем мужчина набросился с ножами на полицейских.

В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О полиции" правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента обоих участников драки и жену одного из братьев госпитализировали. Также в больницу с ножевым ранением попал сотрудник полиции.

Начато уголовное производство о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и о покушении на умышленное убийство.

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Автор: Алина Вишневская