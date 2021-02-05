Мужчина был ранен, когда возвращался домой.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который ранил ножом прохожего в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел 4 февраля около 22:20. В полицию позвонил местный житель и сообщил, что неизвестный нанес ему ножевые ранения.

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Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина был ранен, когда возвращался домой. По словам 38-летнего потерпевшего, по дороге возле дома 92 по ул. Одесское шоссе, к нему подбежал неизвестный и нанес четыре ножевых ранения в область спины и руки после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где он находится и сейчас. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность человека, причастного к совершению преступления.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Идет следствие.

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Автор: Денис Прядко