Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

По факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской лавры начато уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения события о пожаре на улице Лаврской.

В это время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ.

Читайте такжеВ Украине впервые изъяли машину у водителя-должника (фото)

"Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Что произошло

Монах монастыря в Киево-Печерской лавре напал на журналиста "Магнолия-ТВ" во время ведения стрима о ликвидации пожара в художественных мастерских на территории лавры.

Съемочная группа телекомпании приехала на съемку ликвидации пожара на территории лавры. К журналистам подошла группа монахов вместе со своим настоятелем Павлом и потребовала прекратить съемку.

При этом настоятель Павел дал указание одному из монахов забрать телефон у журналиста Александра Терещенко.

После споров и уговоров телефон наконец вернули репортеру.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Наталья Хаджи