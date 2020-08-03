Напавший на женщину в поезде "Киев-Мариуполь" мог быть под воздействием наркотиков - МВД

В МВД напомнили, что подозреваемый уже имеет судимость.

Мужчина, которого подозревают в нападении и избиении женщины в поезде "Киев-Мариуполь", мог быть под воздействием наркотиков.

Об этом в эфире об этом в эфире "Сниданка с 1 + 1" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН.

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"Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", - рассказал Геращенко.

Он отметил, что полиция выполнила свою работу: нападавший арестован, а дело передано в суд.

Геращенко также напомнил, что подозреваемый уже был судим: за кражу авто, хулиганство и кражу.

Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где находилась женщина со спящим сыном, и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать.

После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Соломенский районный суд Киева отправил Виталия Рудзько на два месяца за решетку без права выхода под залог.

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