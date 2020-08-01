В прокуратуре рассказали, что грозит мужчине, который избил и пытался изнасиловать пассажирку поезда

Сегодня злоумышленнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Мужчине, который в вагоне поезда напал на пассажирку, грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину. По словам потерпевшей, мужчина ночью проник в купе, и в присутствии ее малолетнего ребенка начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Пострадавшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника и сообщить о происшествии проводнице и пассажирам поезда", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сразу по прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

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"Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Сегодня Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября.

Как сообщал УНИАН, злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Пострадавшая Анастасия Луговая сообщила в Facebook, что злоумышленник проник в купе около 03:00, она проснулась от ударов по голове.

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