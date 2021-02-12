Неизвестные применили против военнослужащих газовый баллончик.

На Закарпатье неизвестные ворвались в жилье, которое арендуют двое участковых инспекторов пограничной службы отделения «Горонглаб» Мукачевского пограничного отряда.

Читайте такжеВ Одессе мужчину сбила машина, а затем переехал автобусОб этом сообщают в ГПСУ.

Мужчины применили против военнослужащих газовый баллончик и высказывали угрозы физической расправой.

"Наиболее вероятная причина нападения на пограничников - прекращение незаконной сделки пачкарей на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников возмутили дельцов и те в свою очередь решили отомстить и запугать правоохранителей", - сообщают в службе.

К месту происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. Личности нападавших устанавливаются.

С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» пограничники направили соответствующее сообщение в ГУНП в Закарпатской области, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и Закарпатскую областную прокуратуру.

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Автор: УНИАН