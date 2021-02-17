В Черкассах мужчины совершили нападение на патрульных полицейских.
Читайте такжеСпасали в реанимации: в Чернигове мужчина напоил 12-летнюю школьницуОб этом сообщают в секторе коммуникации полиции Черкасской области.
В ночь на 16 февраля патрульные получили сообщение, что за рулем автомобиля КИА находится водитель предположительно в состоянии опьянения.
Авто остановили на улице Чигиринской. В салоне авто находились двое мужчин, 1980 и 1990 годов рождения, местные жители.
Они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью в сторону инспекторов и начали шарпать их за форменную одежду. Патрульные применили к ним физическую силу и наручники и доставили их в Черкасский наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В помещении медицинского учреждения мужчины напали на инспекторов. В результате сотрудники полиции были госпитализированы в 3-ю городскую больницу.
Мужчин задержали соответственно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Черкасской прокуратуры, им вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
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