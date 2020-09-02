Конфликт произошел в 4:30 на улице Богдана Хмельницкого.

В Киеве сегодня утром во время конфликта неизвестный нанес легкие телесные повреждения народному депутату.

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Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По информации источников УНИАН, речь идет о внефракционном народном депутате Антоне Полякове.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение от врача об оказании медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции», - говорится в сообщении.

Со слов потерпевшего установлено, что в 4:30 возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к этому уголовному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

Нападение на нардепа Антона Полякова в Киеве: что произошло

Первым об инциденте сообщило издание «Обозреватель». Отмечалось, что в 5:00 2 сентября возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Кто такой Антон Поляков

Поляков попал в парламент от партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".

16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: Константин Гончаров