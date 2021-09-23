Задержанному мужчине грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

В международном аэропорту "Одесса" задержали иностранца, который подозревается в краже из квартиры своего товарища-киевлянина $105 тысяч (более чем 2 млн 800 тысяч гривень).

Об инциденте в аэропорту сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что квартирная кража произошла в столице на ул. Михаила Бойчука. Владелец сообщил о том, что поврежден сейф и исчезли $105 тыс.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались с хозяином квартиры и выяснили, что к преступлению может быть причастен его товарищ.

"Установлено, что один из иностранных товарищей потерпевшего, который находился в Украине, имел доступ к жилищу. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашел в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил оттуда деньги", – говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Его обнаружили в аэропорту Одессы, когда тот пытался покинуть Украину.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался гражданин другого государства, 1975 года рождения.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли похищенные средства.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следователи подали ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области было совершено похожее преступление – на территории торгового комплекса "Нове мисто" (находится недалеко от рынка "7-й километр") злоумышленники отобрали у 37-летней предпринимательницы из Черновцов более 1 млн гривен.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк