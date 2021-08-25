Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти Константина Павлова.

Появились новые детали по делу городского головы Кривого Рога Константина Павлова, которого в августе нашли застреленным в загородном доме.

Об этом сообщает Первый городской.

По словам адвоката семьи потерпевших Дмитрия Манелюка, за месяц до трагедии Павлов заметил над домом дроны.

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", – рассказал Манелюк.

Читайте такжеПьяный Виктор Ющенко гонял по улицам Львова и загремел в суд (фото)Манелюк пересказал слова жены покойного Елены. Мол, последнюю неделю городской голова опасался возвращаться домой.

Умер мэр Кривого Рога Константин Павлов: что известно

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

15 августа 2021 года его нашли застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил знакомый, рядом лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас рассматривается несколько версий смерти мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

25 августа исполняющим обязанности мэра Кривого Рога и секретарем горсовета стал бывший городской голова Юрий Вилкул.

Автор: Яна Ставская