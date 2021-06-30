В Житомирской области спасают 13-летнего подростка, которого ударило током на железнодорожном мосту.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок.
Инцидент произошел в Коростене на железнодорожном пути возле одной из школ. Там гуляла группа подростков. Один из них решил подняться на железнодорожную конструкцию. В момент, когда парень был на высоте 15 метров, его ударило током. Школьник упал на бетонное покрытие.
Подросток получил тяжелые ожоги и травмы. Его уже перевезли из районной больницы в областную. Медики спасают его жизнь. По словам врачей, парень получил разряд электрической дугой в 27,5 тысячи вольт.
"У него политравма, ожог пламенем, электротравма. Кроме того, перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма", - рассказал врач ожогового центра Житомирской областной больницы Сергей Ковалевский.
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