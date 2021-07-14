За умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

На Житомирщине 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня во время конфликта, нанеся ему ножевые ранения в шею и грудь.

Как сообщает полиция Житомирщины, парень исчез 12 июля вечером, а его тело нашли 13 июля в заброшенном здании недалеко от села Сингаев.

"Около 7 утра 13 июля в полицию обратилась жительница с. Сингаев с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын. Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.

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Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

По подозрению в причастности к убийству полиция задержала 15-летнюю жительницу с. Шатрища. Ей объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

"Предварительно установлено, что накануне вечером около 20 часов в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства сейчас полицейские устанавливают", - отметили правоохранители.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, а потому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и с двора подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим ныне юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", - сообщил начальник главка полиции Житомирщины Юрий Олейник.

За умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Александр Топчий