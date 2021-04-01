В Киеве мужчину прямо посреди улицы ударили кирпичом по голове и отобрали сумку с 300 тыс. Грн.
Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, инцидент произошел на улице Курчатова в Деснянском районе города.
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По словам заявителя, к нему подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого злоумышленник сел в машину и скрылся.
Как сообщил следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, для поиска нападавшего по городу была введена специальная полицейская операция.
«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 мы задержали пассажира авто в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - 37-летний уроженец Львовской области», - сказал Кокидько.
Следователи обыскали автомобиль и изъяли кирпич, которым, вероятно, ударили потерпевшего по голове. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли другие вещественные доказательства: похищенные деньги, документы и мобильные телефоны, которыми пользовался нападавший.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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