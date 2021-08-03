Во время рейда полицейских в игорном заведении задержанный ими житель Львова умер от удушения пакетиком с каннабисом, который проглотил.

Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы шестерых патрульных полицейских из-за смерти 22-летнего местного жителя Владимира Клима в 2018 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 3 августа.

Суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Александра Демчину, Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновского виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 УК).

Читайте такжеПолуголый с палкой в руках: в Харькове мужчина устроил драку с полицейскими на крыше дома (видео)Всех шестерых полицейских приговорили к восьми годам лишения свободы. Также их лишили званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Отмечается, что событие произошло в феврале 2018 года на улице Кулиша во Львове. Тогда во время рейда в игорном заведении работники подразделения ТОР обнаружили у одного из посетителей пакет с неизвестным веществом. 22-летний житель Львова положил его в рот и попытался скрыться. Однако патрульные задержали парня и просили выплюнуть пакетик. Однако парень проглотил полиэтилен с наркотиками и умер. Полицейские пытались его реанимировать, оказывали первую медицинскую помощь, непрямой массаж сердца, но это не помогло. Медики "скорой", которые приехали на вызов инспекторов, лишь констатировали смерть.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти молодого человека стало то, что он задохнулся из-за пакетика с 2,3 граммами каннабиса, который он проглотил. Полиэтиленовый пакет перекрыл его дыхательные пути, и он умер.

Суд установил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Кроме реального тюремного срока экс-полицейским, суд постановил взыскать с государственного бюджета моральный ущерб более 4 млн грн в пользу родственников погибшего. А полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тыс. грн за проведение экспертизы.

Осужденные могут подать апелляцию на приговор суда.

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Автор: Мирослава Бзикадзе