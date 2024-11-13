Блогер ответил, обратился ли он за помощью в полицию.

Популярный украинский блогер Николас Карма, известный роликами в сети на тему "Сколько стоит ваш "лук"?", прокомментировал инцидент, произошедший в Полтаве в начале октября. Звезда сети рассказал, чем завершилось вооруженное нападение на него в центре города.

Как известно, во время съемок своей постоянной рубрики группа неизвестных начала провоцировать Николаса на конфликт, в частности, они спрашивали у него об отношении к ВСУ и почему он не служит. Позже один из мужчин начал угрожать блогеру и приставил ему пистолет к шее.

По словам инфлюенсера, он обратился в полицию и сейчас идет следствие. Однако Карма не знает, на каком оно этапе. Блогер надеется, что подобные ситуации не будут повторяться, поэтому и решил обратиться за помощью к правоохранителям.

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"Полиция открыла уголовное производство. На каком оно этапе, как продвигается следствие, я не знаю. Мне звонили из полиции, брали показания. Сказали, что будут заниматься этим вопросом. Время покажет, что там и как. Некоторые подробности узнаю из медиа. Например, информацию о том, что пистолет, которым угрожали, якобы не настоящий. И я себе: "А, то макет был? Ну окей. Однако знак на моей шее говорит о другом", - отметил Николас в интервью для OBOZ.UA.

Также звезда сети добавил, что долго не мог оправиться от пережитого в Полтаве. После возвращения в родной Львов Карма говорит, что находился в очень подавленном состоянии. Он не мог самостоятельно справиться с эмоциями, поэтому обратился к психотерапевту. Некоторое время Николас не выходил на связь и пытался восстановиться от инцидента.

"Когда пересматриваю сейчас то видео, вижу, насколько во мне тогда поднялся адреналин из-за огромного стресса, когда к шее приставили пистолет. Я отреагировал, что вроде не боюсь, но сейчас понимаю, что это была защитная реакция. Потому что потом, когда вернулся во Львов, меня накрыло, я осознал, что произошло. Мне было очень плохо. Сразу обратился к своему психотерапевту. И закрылся от всех. Мне массово звонили журналисты, хотели взять комментарии. Но я не мог ни с кем общаться. За два года, сколько веду блог, еще так плохо не было. И признаюсь честно, так страшно", - поделился блогер.

Напомним, ранее и во Львове на Николаса Карму совершили нападение. Вследствие этого блогер попал в больницу.

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