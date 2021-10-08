Террорист-смертник применил бомбу внутри мечети.

В Афганистане произошел новый взрыв. В мечети на севере страны, в городе Кундуз, прямо во время пятничной молитвы террорист-смертник применил бомбу.

Как сообщает афганское информационное агентство Aamaj News, от взрыва погибли почти 100 человек.

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, в шиитской мечети Сеид-Абад. Террорист применил бомбу, которая привела к мощному взрыву. Свидетели трагедии сообщают, что пол мечети почти полностью покрыт телами погибших людей.

Информация о количестве погибших сильно разнится. Так, очевидцы взрыва говорят о почти 100 жертвах, а местные СМИ пишут лишь о 30 погибших. Кроме этого, движение "Талибан", захватившие власть в Афганистане, называет совсем другие цифры и говорит, что в трагедии скончались всего 7 человек.

Талибы уже возложили ответственность за взрыв на "Исламское государство". Трагедию признали терактом. На видео, которые выкладывают в сети, можно увидеть, что взрыв сильно напугал жителей города. Люди в панике бегали по улицам и кричали от ужаса.

Ранее УНИАН уже сообщал, что возле мечети в Кабуле прогремел взрыв, а после этого талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

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Автор: Полина Кузенко