Он должен был проникать в воинские части.

На Закарпатье правоохранители задержали коллаборанта, получившего от российских кураторов задание проникнуть в волонтерскую организацию.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Патрульные остановили 28-летнего мужчину ночью, у него нашли большое количество денег и сообщения в телефоне, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.

"И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. "Живи обычной жизнью волонтера"... Обращаю внимание наших волонтеров и всего волонтерского движения. Враг может иметь разные лица. Будьте бдительны", - сообщил Белошицкий.

На снимках переписки можно увидеть, что враг хочет получить от мужчины информацию о технике и военных подразделенияї Вооруженных сил Украины, а также советует ему внедриться в волонтерские организации и проникать в военные части.

Коллаборанта задержали и передали спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов оказался корректировщиком ракетных ударов по местному аэропорту.

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