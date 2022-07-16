По одной из версий, это были сотрудники ФСБ

Назначенный российскими захватчиками во временно оккупированном Херсоне "глава областной администрации" Владимир Сальдо мог попробовать алкогольный подарок из Москвы за $2,5 тысячи, и после этого его отправили в больницу.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Сейчас коллаборант находится в тяжелом состоянии. По словам Хланя, точная информация о причинах попадания Сальдо в больницу неизвестна, но есть несколько версий.

"Есть две версии. По одной из них, постарались наши партизаны. А есть еще одна версия, тоже на уровне слухов, ведь я точно не знаю, что произошло, но Сальдо могли отравить свои, а именно представители ФСБ", – рассказал Хлань.

Он отметил, что в тот день, когда Владимиру Сальдо стало плохо, он получил особый подарок из Москвы. Им оказалась бутылка коньяка стоимостью $2,5 тысячи. Он выпил 100 граммов и его сразу отправили в больницу.

"Нет большой разницы в том, от чего умрет этот коллаборант. Главное, чтобы это произошло быстрее, и никому его не жалко", - написал Хлань в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, Сальдо попал в больницу и теперь может находиться в коме.

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