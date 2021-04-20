Водителя Mercedes не остановило наличие в автобусе пассажиров.

На трассе Киев-Чернигов накануне произошла стрельба - конфликт случился между водителями маршрутного автобуса и Mercedes.

Как пишет "Киев Оперативный" водитель автобуса подрезал другое авто на дороге и получил пулю за это.

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять. Пассажиры уверяют, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше", - говорится в сообщении.

Сам инцидент сняли на видео пассажиры автобуса.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Юрий Годован