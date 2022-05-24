Возгорание возникло в подвальном помещении павильона, где расположены склады.

В Ривне в результате пожара в продуктовом павильоне на центральном рынке погибли два человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник.

По его информации, среди погибших – мужчина и женщина.

"Личность мужчины уже установлена. Это – работник рынка, 1961 года рождения. Личность женщины еще устанавливают", - рассказал он.

Мельник добавил, что этих людей вынесли с места пожара на свежий воздух, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти им жизнь не удалось.

Кроме того, с места происшествия эвакуированы 15 человек.

Выяснено, что пожар возник в подвальном помещении павильона, где расположены склады. Его причина, как отмечают в пресс-службе управления, станет известна после полной ликвидации задымления.

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