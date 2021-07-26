Среди пострадавших трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет.

Масштабная авария произошла на трассе Киев – Чоп. В результате столкновения Honda и Skoda пострадали семь человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Авария произошла в селе Розвадов Стрыйского района около 8:00. По предварительным данным, 63-летний житель Львова на Honda выехал на встречную полосу, где протаранил Skoda, за рулем которой находился 54-летний житель Тернопольской области.

В результате аварии травмы получили водители авто, 40-летняя пассажирка Honda, дети 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, смертельная авария произошла 25 июля в Винницкой области. Автомобиль Mercedes на скорости протаранил грузовик, в результате чего погибли отец и сын.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 17:00 возле села Зятковцы Гайсинского района. За рулем легковушки находился 45-летний житель Киева. Мужчина пытался обогнать другое авто, но не выбрал безопасную дистанцию и скорость.

Автор: Анастасия Горбачева