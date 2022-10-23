Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета.

На юге военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (Одесская обл.) уничтожил российский вертолет из пулемета.

Об этом сообщили в бригаде.

"На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского винтокрылого и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в объединенном координационном пресс-центре Сил охраны и обороны "Юг", сегодня морские пехотинцы получили возможность раскрыть уникальные подробности недавнего уничтожения вертолета.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 октября на юге украинские военные уничтожили два российских вертолеты Ка-52.

На днях в Херсонской области уничтожили российский Су-25.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют 270 самолетов и 245 вертолета.

Справка УНИАН. По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США.

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