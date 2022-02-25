Вблизи отделения почты она рисовала знак в виде креста.

В городе Костополь Ривненской области полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки.

Об этом сообщает полиция Ривненской области.

"Сегодня около 10 часов в городе Костополь работники полиции в составе мобильной группы совместно с местными жителями, которые тоже патрулировали территорию, обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты рисовала знак в виде креста", - говорится в сообщении.

18-летнюю жительницу села Городница Житомирской области передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

"Она призналась, что и раньше осуществляла маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

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