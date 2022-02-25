Украинцев попросили сообщать о метках оккупантов на дорогах \ фото УНИАН
Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках-ориентирах, которые оккупанты оставляют на украинских дорогах.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины в телеграмм-канале.
"Уважаемые граждане! Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps", - говорится в сообщении.
Ссылка на бот: @ukraine_avanger_bot
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесской области задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага. "В Черноморске в Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага", - говорится в сообщении СБУ.