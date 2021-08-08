По данным СМИ, автомобили с номерами РФ принадлежат украинцам.

В курортном Бердянске отдыхающим на автомобилях с российскими номерами обрисовали красной краской их машины.

Как пишет местный сайт "PROБердянск", инцидент произошел в ночь на 7 августа. Под "горячую руку" неизвестных попали Volkswagen и Chevrolet с номерами РФ. Это случилось возле отеля на улице Набережной.

Потерпевшие, когда увидели краску, написали заявление в полицию.

"Как нам стало известно, гости города - украинцы, один из них житель соседнего - Черниговского района. По факту происшествия сотрудники Бердянского отдела полиции проводят разбирательство", - пишет СМИ.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове таксист назвал город "исконно русским" и нахамил пассажирке, которая разговаривала на украинском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что огромное количество россиян не поддерживают агрессивную политику Кремля в отношении Украины, и считают Крым украинским. "Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев, это неправда. И это тот нарратив, который показывают и в РФ, я знаю, по телевизору, что украинцы ненавидят русских. Это не совсем правда…", - заявил он.

Автор: Григорий Бондарь