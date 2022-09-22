Она перевезла эти средства через границу, не оплатив налоги в Украине, чем нанесла бюджету более 27 млн грн убытков.

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили украинку, которая во время действия военного положения вывезла из Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн), которые не были должным образом задекларированы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Кроме того отмечается, что происхождение этих средств вызвало сомнения.

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Детективы БЭБ установили, что вывезенные денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам этого лица на территории Украины и за ее пределами.

"Гражданка планировала легализовать их на территории стран Европейского союза и скрыть, вероятно, незаконные источники происхождения. В результате, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 УК Украины (легализация средств полученных преступным путем). Они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Незаконный вывоз средств из Украины

Как сообщал УНИАН, недавно сотрудники БЭБ разоблачили чиновника, который вывез за границу более $2 млн (80 млн грн) незадекларированных доходов.

В ходе досудебного расследования детективы Бэб установили, что эти состояния не подтверждены декларацией о его доходах и членах семьи и возможно были получены незаконным путем.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины отрабатывают информацию относительно физических лиц, которые во время войны совершили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах. Сейчас детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн грн, из которых 66 млн арестованы, и разрабатывают механизмы по их возврату в государственный бюджет Украины.

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