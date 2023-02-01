Таможня получит временного главу, им станет один из нынешних заместителей главы.

Несколько народных депутатов сообщили о том, что вскоре будет принято решения об увольнении руководителей Государственной таможенной службы.

"Сегодня: обыски в Налоговой; вручения сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны; ... увольнения всего руководящего состава Таможни", – написал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Кроме этого, нардеп Ярослав Железняк написал: "Да - увольняют главный состав таможни. И. о. будет пока один из заместителей".

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Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что исполняющим обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Кадровые изменения в украинской власти

Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций. Кроме этого, был уволен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, эту должность занял уже бывший глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, Офис генпрокурора уволил руководителей пятерых областных прокуратур, генпрокурор Андрей Костин также уволил своего заместителя Алексея Симоненко и назначил новую тройку заместителей. А Кабинет Министров уволил ряд заместителей министров в Минобороны, Минсоцполитики и Министерстве развития общин и территории.

Также появлялись слухи о том, что Сергея Гайдая в ближайшее могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации, а также, вероятно, отправят в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

31 января Зеленский анонсировал новые кадровые решения.

"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения", - сказал он.

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