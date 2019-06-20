Убийство Дарьи Лукьяненко: 21 июня в родном селе девочки объявили днем траура (видео)

21 июня жители Ивановки будут прощаться с 11-летней Дашей.

Завтра, 21 июня, в пгт Ивановка Одесской области объявлен день траура из-за смерти 11-летней Даши Лукьяненко, которую убил односельчанин.

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В этот день состоятся похороны девочки, говорится в сюжете ТСН.

Жители Ивановки не верят, что семья подозреваемого Николая Тарасенко не знала о преступлении, поскольку тело девочки почти неделю находилось в выгребной яме на их дворе.

Мать подозреваемого уверяет, что ничего не знала и сына не оправдывает.

"Нашли много доказательств. Это он сделал. Я отказалась от него, у меня нет сына. Не хочу знать такого сына", - заявила мать Тарасенко.

Сейчас дом, где нашли тело девочки, охраняет полиция, чтобы избежать самосуда со стороны односельчан. Самого подозреваемого перевезли в Одессу.

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Прокуратура обратится к суду с ходатайством о взятии под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сегодня мужчине будет сообщено о подозрении и прокуратура Одесской области будет обращаться в суд с ходатайством о взятии его под стражу без права на залог", - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.